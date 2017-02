VIDEO: Detienen a joven tras anunciar masacre en preparatoria de Nayarit

La Fiscalía General del Estado de Nayarit detuvo a Karin “N” “N”, luego de amenazar por redes sociales con realizar una masacre en la preparatoria número 1, ubicada en la ciudad de Tepic.

Según autoridades, el joven envió un mensaje a una amiga por medio de Facebook alertándola del ataque que realizaría en el colegio.

“Sabes una cosa antes de morir quiero que sepas porque me agradas boy (sic) a realizar la peor masacre en la prepa 1 no bayas (sic) allá me caes bien”, escribió en el mensaje.