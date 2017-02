Estoy con AMLO para ocupar la cartera de turismo en caso de ganar: Torruco

El asesor de Andrés Manuel López Obrador, Miguel Ángel Torruco, aseguró que efectivamente sí estaba en la lista de los asesores próximos al dirigente de morena pero que jamás asistió a una reunión ni tampoco vio documento alguno.

“Siempre me dediqué de tiempo completo, para que estuviera yo dando esos resultados como hoy en día los tiene el Jefe de Gobierno, la ciudad más visitada de México y América Latina”, dijo Torruco

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula, Torruco dijo que desde el año 2012, esta en la lista de asesores de López Obrador para que en caso de que este gane la Presidencia, él pueda ocupar un lugar en la Secretaría de Turismo

“Efectivamente estoy en esa lista, no es nada nuevo, estoy con Andrés Manuel desde que me invita en el año 2012 para en caso de ganar la Presidencia ocupar la cartera de turismo y a partir de ese momento hicimos el plan de gobierno y una serie de actividades que posteriormente sirvieron”.

El asesor de Morena dijo que el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, lo contactó desde la mañana del domingo vía chat y le dijo que había visto que lo había invitado Andrés Manuel,a formar parte de su equipo.

“Le comenté que no había participado y que yo estaba en la mejor disposición de lo que pensara, él me dijo ‘ tú decide, no se puede estar con dos personas’ , le dije ‘ entonces con todo respeto te presento la renuncia, esa es la realidad.