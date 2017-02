Estamos satisfechos con logros de la manifestación contra Trump: Miranda de Wallace

La presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace agradeció a todos los mexicanos su asistencia a la marcha #MEXICANOSUNIDOS, que se realizó este domingo en la avenida Reforma de la Ciudad de México y dijo estar satisfecha con los resultados obtenidos.

“Por este medio agradecemos a todos los medios de comunicación y a los asistentes su invaluable ayuda en la difusión y asistencia a la marcha #MEXICANOSUNIDOS. Estamos satisfechos con los logros obtenidos en esta manifestación en contra de Donald Trump y sus políticas que atentan y discriminan no solo a nuestros migrantes, sino también a nuestros intereses como país”, se leía en el comunicado.

De acuerdo con la presidenta de la organización, el interés ciudadano genuino prevaleció siempre a favor de construir a propósito del bien común, por trabajar entre todos y para todos; dijo que el único interés que los llevó a realizar esta marcha, la unidad nacional de los mexicanos.

“Hoy vemos que los enemigos para el país son aquellos quienes no quieren que prospere la unidad entre todos, los que pretenden encubrir el interés real de la unidad por agendas particulares, esta marcha es por México y para México”, dijo Isabel Miranda.

La presidenta de Alto al Secuestro, también aclaró que el motivo por el que se retiró del mitin fue debido a la presencia de una persona ajena al movimiento que estaba muy cerca de ella, además de las amenazas que había recibido el día previo.

“Durante el transcurso de la marcha, todo se desarrolló en paz, con respeto y libertad, sin embargo al final de la misma, llegando al Ángel de la Independencia, de forma inexplicable ingresaron a las escalinatas personas que no pertenecían a la misma, que son grupos de rijosos, los mismos que vemos llegando a reventar los eventos, que llevan violencia a los comercios y a los ciudadanos que pacíficamente quieren hacen valer su interés por expresarse, ellos que solo conocen el encono, y la calumnia, que crispan los ánimos de todos, los mismos de siempre y que el único mensaje que llevan es el de la ignorancia en sus agendas particulares”

“Respecto al incidente de agresión al que fui objeto, agradezco a la actriz Laura Zapata su intervención para impedirla, en el que efectivamente hubo una decena de personas que gritaban consignas, pero eso no es lo que me hizo abandonar el evento, fue la alerta una persona de seguridad de la CDMX , que me pidió que nos retiraremos por seguridad, y existiendo el antecedente del día anterior en el que recibí amenazas, considere prudente hacerlo”, añadió Miranda de Wallace