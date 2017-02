VIDEO: Hombre dispara a vecino "por ver a su mujer" en Edomex

Un video difundido en redes sociales exhibe a un sujeto dispararle a otro con un arma de fuego luego de sostener un pleito en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

En la grabación se muestra a dos hombres discutir presuntamente por mujeres. Posteriormente uno de ellos, de aproximadamente 35 años de edad, vestido de playera café y pantalón de mezclilla, amenaza a otro porque se le quedó viendo a su esposa.

“Yo qué voy a ver a tu mujer, yo tengo la mía”, se escucha decir al agredido, mientras el otro sujeto saca un arma de fuego y le responde “tú tampoco no te le quedes viendo a mi señora. Yo sí te pongo en tu madre, así te lo digo”.

Ante esto, el afectado, que viste chamarra de mezclilla, le menciona“¿apoco crees que te tengo miedo? ¿Tú crees que porque vienes con un fierro (pistola)? No, a mí no me espantas”.

Inmediatamente el sujeto de playera café dispara a quema ropa en contra del otro hombre, para después huir del lugar.

Hasta el momento no ha sido identificado el agresor ni tampoco se sabe el estado de salud del herido.