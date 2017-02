Ni los demonios merecen morir como "El H2": AMLO

El presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, indicó que aunque no eran menores de edad los abatidos en el operativo de la Marina que acabó con la vida del narcotraficante conocido como “El H2” en Nayarit -como inicialmente había sostenido en redes sociales-, la mayoría sí eran jóvenes.

“No es cosa de decir si fueron o no culpables, lo que yo sostengo y voy a sostener siempre es que no se debe de matar así a los seres humanos, es más, no se debe matar así a nadie, ni a los demonios se les debe de matar de esa manera”, aseguró Obrador.

El político morenista sostuvo que ésta forma parte de una estrategia de 10 años de masacres que se han llevado a cabo desde que inició la administración de Felipe Calderón.

“Es muy inhumano que actúen de esa forma. Abandonan a los jóvenes y en vez de darle la mano para ofrecerles oportunidades de estudio y de trabajo les ofrecen fuego y metralla. Eso fue lo que hicieron en Tepic”.

Esto después de que la Fiscalía de Nayarit precisara que los 13 hombres que fueron abatidos por elementos de la Marina, entre los que se encuentra Juan Francisco Patrón, alias “El H2”, tienen edades de 20 a 46 años, y no son menores de edad, como había denunciado Andrés Manuel.

“Hoy aparece una información, aceptando sin conceder, que es cierto, que desde el helicóptero y con ese ataque perdieron la vida siete seres humanos de los cuales cinco tenían menos de 30 años de edad. O sea, cinco jóvenes”, comentó Obrador.