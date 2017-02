Urgen asociaciones meter en orden al transporte de carga

Asociaciones civiles urgieron a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX) a que implemente un procedimiento para verificar que el transporte de carga cuente con salvaguardas laterales para protección de ciclistas y peatones.

Esto luego de que Publimetro diera a conocer, el pasado 12 de febrero, que a un año de que entró en vigor el Reglamento de Tránsito la SSP no posee el número de camiones de carga que cuentan con estas protecciones y tampoco ha multado a quien no cumple la medida, como lo estipula el artículo 40 Fracción V inciso C del ordenamiento vial.

Por lo que las asociaciones México Previene, Bicitekas, El Poder del Consumidor, Reacciona por la Vida, Brújula que Orienta al Norte, Rodas Mx y Red de Sobrevivientes Viales, entregaron el día de ayer una carta dirigida al secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida.

“Requerimos que se verifiquen las condiciones físico-mecánicas de los vehículos. Necesitamos una inspección técnica de vehículos de motor; consideramos que sería importante que se lleven a cabo mesas de trabajo entre SSP y Semovi, junto con los transportistas”, se lee en la carta.

También en la misiva pidieron que los agentes de tránsito de la Secretaría sean instruidos para que hagan cumplir lo estipulado en el artículo 40 Fracción V inciso C del Reglamento de Tránsito.

Las asociaciones recordaron que en la capital del país cada día mueren tres personas debido a incidentes viales y en contraparte, México tiene el compromiso de salvar más de 50 mil vidas para el 2020, de acuerdo al Decenio por la Seguridad Vial.

Por ello advirtieron que “la falta de la implementación del reglamento refleja una falta de compromiso de la Ciudad por llegar a esta meta y, lo más importante, la falta de compromiso para salvar vidas”.

