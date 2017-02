Estamos listos para defender a los ciudadanos: Ejército Mexicano

En el marco del 104 aniversario del Ejército Mexicano, el capitán segundo historiador de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Sergio Martínez, pidió a la ciudadanía tener tolerancia con los militares, quienes, en ocasiones, reaccionan de manera negativa por lo cansado de sus actividades.

“A veces no tienen o no están con el humor suficiente para pedirles que nos apoyen en abrir sus maletas, carros o mochilas. Que no lo sientan como una agresión, sino que sea como una oportunidad de coadyuvar en la seguridad de la nación”, explicó el capitán.