Gobierno cubano prohíbe a Felipe Calderón entrar a la isla

El gobierno cubano negó la entrada a su país al ex presidente Felipe Calderón cuando se disponía asistir al homenaje luctuoso de Oswaldo Payá.

“Nos informa Inmigración de Cuba que pasajero FCH no está autorizado para entrar a Cuba y solicita que no sea documentado en vuelo AM451”, escribió en sus redes sociales el ex mandatario.

Calderón se disculpó con la hija de Oswaldo Payá por no poder asistir al homenaje debido a que inmigración de Cuba solicitó que no se le documente.

“@RosaMariaPaya lamentablemente no podré estar con Uds en el homenaje a tu admirado padre. Inmigración de Cuba solicitó que no me documenten”.

Además del ex presidente también se les negó al acceso a diversos periodistas independientes así como a la ex ministra chilena, Mariana Aylwin.

Hasta el momento se desconocen los motivos del gobierno cubano para no dejar ingresar tanto al ex presidente como a la demás personas, limitándose únicamente a decir que sus visitas “no son gratas”.

Luego de darse a conocer la noticias diversos usuarios de las redes sociales así como periodistas recriminaron la actitud del gobierno cubano.

La ceremonia iba a realizarse en el domicilio de la familia Payá porque el gobierno cubano no les había autorizado ningún lugar.

SRE lamenta decisión de Cuba de impedir el acceso a Calderón

Luego de que se dio a conocer la noticia de que el gobierno cubano negó el ingreso a su país al ex presidente Felipe Calderón, la secretaría de Relaciones Exteriores expresó su sorpresa y lamentó la decisión.

La # SRE lamenta la decisión del gobierno de # Cuba de no autorizar la visita a La Habana del expresidente @ FelipeCalderon.

