Trump reprime a los medios como buen dictador: Fox

El ex presidente de México, Vicente Fox, afirmó la decisión de Donald Trump acerca de prohibir a cierto medios de comunicación acceder a la información son posturas propias de un “dictador”

“Es reiterativo de que efectivamente en México existe libertad de expresión y sin duda yo ejerzo porque además la practiqué como presidente de la República, dejar absoluta libertad (…) cosa que en este momento Trump hace lo contrario como buen dictador, para en seco a los medios de comunicación, no les da nota, no les da información, no los invita a las conferencias, además los agrede violentamente, es lo clásico de un dictador”, dijo.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Fox Quesada consideró adecuada las decisiones que está asumiendo el gobierno federal ante las políticas del presidente Trump.

“Se está domando a la bestia (…) Yo creo que el país está jugando bien, es el clásico, el bueno, el malo y el feo. El bueno tendrá que ser el gobierno que tiene que mantener cierta cordura, el gobierno de México, tratar por las buenas ante un necio, de convencerlo y llevarlo hacia nuestros intereses y a favorecer a México, en ese sentido creo que la postura es correcta, creo que están domando a la bestia”, dijo Fox

Fox, dijo también que espera que sus comentarios hagan a Donald Trump ir al baño más seguido para limpiarse el cerebro.

“Bendito sea Dios y ojalá lo hagan ir al baño más seguido y a vaciar el cerebro podrido que tiene”, indicó ante las versiones que dicen que sus tuit y comentarios irritan a Donald Trump.

Finalmente, Fox afirmó que no se puede dialogar con Trump, pues es una persona que no entiende razón y se “monta en su macho”

“Pero este tipejo (Trump) no entiende nada de nada, se monta en su macho, atropella a medio mundo”.

Con información de Grupo Fórmula

No wall can outlast time, freedom nor love. .@realDonaldTrump get the message, your #FuckingWall won't stop nations from coming together. pic.twitter.com/ANMKtHRpKx

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) February 27, 2017