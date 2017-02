Comparece Videgaray ante el Senado por relación México-EU

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, comparece ante el Pleno del Senado sobre los retos para México tras la toma de protesta del presidente de Estados Unidos, relación que requiere una política exterior de Estado y la unidad de todos los sectores del país.

Luis Videgaray explicó ante el Senado la estrategia que el Gobierno está llevando a cabo en materia de migración y comercio, bajo algunas reglas como:

Absoluto respeto a la soberanía

Respeto al Estado de Derecho la Constitución, el derecho interno y las leyes de EU

Postura constructitva

Visita de los funcionarios de EU a México

Respecto a las reuniones de trabajo que se tuvieron con funcionarios Estados Unidos, específicamente con el Secretario Estado de, Rex Tillerson, y de Seguridad Nacional, John Kelly,

Videgaray dijo que ante su vista a México, expresaron que hay puntos que no son negociables, como los el no respetar los derechos humanos de los mexicanos en EU, y enfatizó que si se llegan a violar, no dudarán en acudir a la ONU.

Asimismo, también expresaron la importancia trabajar unidos en materia migratoria, así como rechazar cualquier tipo de militarización. Durante estas reuniones también se trató el tema de seguridad.

Los resultados

El titular de la SRE se refirió a los resultados que se han tenido con estas entre los que resaltó que se abierto los canales de comunicación, así como de expresar de manera formal el sentimiento de agravio por las aptitudes y posturas por parte del presidente Trumo.

Videgaray también señaló que se han establecido límites y reiteró que todo se está realizando bajo un diálogo respetuoso.

Además señaló que en materia comercial no se ha iniciado ningún tipo de negociación e invito a los senadores a participar en el proceso de consulta para el TLCAN.

Trabajo con los connacionales

Videgaray Caso también explicó las acciones que esta´llevando a cabo el Gobierno de la República en favor de los connacionales como:

Amplio difusión de los derechos de los mexicano en el exterior

Recomendaciones de cómo enfrentar procesos migratorios

Diagnósticos migratorios

Fuera de EU

Videgaray resaltó la necesidad imperiosa de México de diversificar sus relaciones, sobre todo comerciales, en el exterior, por lo que también se refirió a los vínculos con países como China y los integrantes del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).