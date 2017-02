Gobernadores denunciarán a Trump ante CIDH por racismo y discriminación

La Confederación Nacional de Gobernadores de México (Conago) anunció que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el presidente estadounidense Donald Trump por racismo y discriminación.

El presidente de la Conago y gobernador de Morelos, Graco Ramírez, señaló que los mandatarios defenderán los intereses del país y a los connacionales radicados en Estados Unidos.

En los próximos días los gobernadores viajarán a Los Ángeles, California, para sostener reuniones con distintas organizaciones en defensa de los migrantes. Además, tendrán un encuentro con 50 cónsules de las principales ciudades de EU.

“A esta propuesta se agregó que puedan sumarse los clubes que trabajan allá, vamos a buscar crear una red de fortaleza con las casas de apoyo en Estados Unidos”, señaló el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

El mandatario capitalino propuso que se cree una aplicación para uso de todos, que sea compatible con el 911 para brindar asesoría jurídica e información mucho más efectiva.

Además, dejó claro que “lo que no podemos dejar de hacer es organizarnos, porque de otra manera tienes 32 casas que no están comunicadas, 32 esfuerzos aislados. No es lo mismo tener una sola voz”.

Eruviel cede cargo

Durante la reunión, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, cedió su cargo como presidente de la Comisión ejecutiva de Asuntos Internacionales a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.

La mandataria puntualizó que el país vive tiempos difíciles, sin embargo, ésto representa grandes oportunidades para abrir puentes comerciales con otras naciones. (Con información de Excélsior y Notimex)

