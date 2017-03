Buscaré dialogar con Barrales, pero no retractaré apoyo a AMLO: Barbosa

El senador del PRD, Miguel Barbosa, señaló que buscará dialogar con la líder nacional, Alejandra Barrales, luego de que ésta anunciara que el partido analiza si seguirá como coordinador de bancada en la Cámara Alta.

En conferencia de prensa, Barbosa señaló que buscará un encuentro con la presidenta del Sol Azteca, pero no retractara el apoyo hacia el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en su camino a la Presidencia en 2018, como lo afirmó este martes.

“No estoy diciendo que me voy a retractar de apoyar a Obrador en el 2018. (…) Le expreso a Barrales el poder dialogar de cualquier tema relacionado con el 2018. Estoy dispuesto a que dialoguemos y que en todo caso detengamos el cruce de señalamientos que se dieron entre ayer y antier. (…) No me voy a retractar ni voy a modificar mi decisión”, puntualizó el perredista.