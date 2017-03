México, sin presupuesto para "dreamers": Hacienda

México no cuenta con el presupuesto suficiente para dar un lugar en el sistema educativo nacional a la totalidad de los ‘dreamers’ que eventualmente podrían ser deportados de Estados Unidos, reconoció este jueves el secretario de Hacienda, José Antonio Meade.

“Es correcto lo que dicen tanto el rector de la Universidad como el director del Poli, si nosotros tuviéramos que enfrentar hoy un incremento en la demanda de matrícula del tamaño del 100% de los dreamers que están fuera, no tendríamos posibilidad presupuestal de acomodarla”, señaló el funcionario federal.

Meade señaló que la deportación de “dreamers” no es un objetivo central de la política migratoria del gobierno de Donald Trump y que si sucediera, no sería inmediata ni masiva, por lo que tendrían margen de maniobra.

“Lo que sí tenemos posibilidad presupuestal, nosotros y las universidades, es de estar atentos de que quienes vayan regresando en donde, de nuevo, el escenario base no es un escenario en donde esta sea una deportación de, como aquí ya dijo el secretario de Homeland Security, ni masiva ni inmediata, y en donde además hasta donde hemos alcanzado a ver, en términos de política, ese segmento particular, el de los dreamers, no es el objetivo de atención de la política migratoria y sí tendremos y estaremos buscando, a través del diálogo con las universidades, buscar manera de apoyarlos en su retorno”, indicó.

En estos momentos, el sistema bancario es fuente de tranquilidad para el país, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En conferencia conjunta con el presidente de BBVA, Francisco González, quien se encuentra de visita en el país, el funcionario mexicano afirmó que la regulación del sistema nacional permite tener una banca bien capitalizada, con un bajo nivel de morosidad, que presta más y más barato.

Sin embargo, las autoridades correspondientes de México estarán atentas a los cambios que hagan a la regulación del sistema financiero a nivel internacional, y en Estados Unidos, en particular, para ver si se requerirán ajustes en el país.

“Nosotros estamos contentos con lo que hemos logrado en materia de regulación en México… Habremos de estar atentos y pendientes para ver si resultado de esta reflexión de la forma de cómo regulamos los bancos hay necesidad de adecuar el nuestro, para que además sea un sistema bancario competitivo inserto como está en un marco global.

“Pero al día de hoy pensamos que nuestra regulación y nuestro sistema bancario es fuente de tranquilidad y de confianza, y nos sentimos satisfechos con el marco normativo que hoy tenemos”, puntualizó el funcionario federal, al agregar que aunque es un marco perfectible, estarán atentos a la manera en que se ajusten las regulaciones a nivel internacional.

