Ratifica el PRI a Alfredo del Mazo como candidato al Edomex

Alfredo del Mazo es oficialmente el candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, luego de ser ratificado por los integrantes de la Convención de Delegados del partido tricolor.

En el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, participación 26 mil 184 delegados, de los 34 mil que hay en la entidad.

Cabe mencionar que el partido decidió que solo habría un precandidato, por lo que del Mazo figuraba como aspirante único.

Ya como candidato oficial, el priista dijo que el estado no necesita de oportunistas, ni populistas y agregó que aquel que no conoce el Estado de México no puede gobernarlo.

Alfredo del Mazo Maza fue presidente municipal de Huixquilucan, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, además es hijo y nieto de dos ex gobernadores de la misma entidad que pretende gobernar: Alfredo del Mazo González y Alfredo del Mazo Vélez.

TE RECOMENDAMOS: