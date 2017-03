VIDEO: Profesor de Guadalajara promueve violencia de género

Un profesor de la preparatoria número 10 de la Universidad de Guadalajara fue exhibido mediante un video cuando realiza comentario misóginos durante una clase.

El docente, Ramón Urrea Bernal, fue grabado por alumnos de ese instituto mientras afirma que las mujeres deben cumplir los quehaceres domésticos y tener sexo si se les proporciona dinero para el hogar, y en caso de negarse, deben ponerle una “zarandeada”.

“Miren yo no sé ustedes, pero si yo trabajo todo el día, me maté estudiando para ganar mi dinero a mí me dicen eso, la agarro de las greñas, le pongo una pinche zarandeada a la hija de la chingada”, señala el profesor.