Mi destitución fue una salvajada jurídica sin fundamento: Barbosa

Luego de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, determinara destituir a Miguel Barbosa Huerta como coordinador de esa fracción en el Senado, éste aseguró que su remoción del cargo fue una “salvajada jurídica sin fundamentos” y que tiene que ver con un debate interno al interior del partido.

“Fue una salvajada jurídica que no tiene ningún fundamento. Tiene que ver con una venganza política para quien habló sobre un debate interno en el PRD respecto a López Obrador”, aseveró”

Entrevistado por Pascal Beltrán del Río,para Imagen Radio, Barbosa, aseguró que el haber expresado su apoyo hace unos días a López Obrador, no implicó la violación de ninguna norma o línea política del sol azteca.

“No he violado ninguna norma, ninguna línea política o programa para ser removido. El PRD no tiene una candidatura y yo hablé sobre López Obrador y eso no es violar nada”, manifestó.