Fiscalía de Veracruz detiene al ex gobernador interino, Flavino Ríos

La Fiscalía General de Veracruz (FGE) detuvo en Xalapa, a Flavino Ríos Alvarado, ex gobernador interino del estado, presuntamente por facilitar el escape de Javier Duarte.

El ex gobernador fue detenido en la ciudad de Xalapa cuando salía de su domicilio, para posteriormente ser remitido a la comandancia de la Policía Ministerial en donde se encuentra detenido.

Flavino Ríos está acusado de por los delitos de encubrimiento, tráfico de influencias, abuso de autoridad y de haber facilitado un helicóptero a Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia.

En entrevista telefónica para la estación XEU, de Veracruz el ex mandatario confirmó su detención, pero aseguró ser inocente y espera que en la próximas horas pueda recuperar su libertad.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones Flavino Ríos, aseguró que es inocente de los cargos que le imputa la Fiscalía de la entidad y dijo que no tienen responsabilidad de nada.

“Supuestamente fue por el préstamo de un helicóptero al ex Gobernador. Voy a demostrar que soy inocente, que no tengo responsabilidad de nada, tan es así que andaba yo solo, ando solo”

Al ser cuestionado sobre si conoce el paradero de Javier Duarte el ex mandatario dijo que desconoce su paradero

“Ahí sí no sé nada, cada quien asume la responsabilidad de sus actos. Yo no tengo ninguna culpa de nada, así que no tengo ningún problema”, expresó.