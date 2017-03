Yunes Linares niega que detención de Flavino Ríos sea show mediático

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, rechazó que la detención del ex mandatario interino, Flavino Ríos Alvarado, sea un show mediático para usarlo como distractor ante la ola de violencia que hay en la entidad.

Además hubo acusaciones por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad, que aseguró se trata de una persecución política; así como Andrés Manuel López Obrador, quien calificó la detención como “faramalla”.

“Yo no creo que nadie piense que esto es un show. Es una acción serie de una autoridad, que está comprometida a que no haya impunidad”, comentó Yunes Linares.

Aseguró que esas acciones son apegadas a la ley y derivan del uso de un helicóptero del gobierno estatal, facilitado por Ríos Alvarado, y que sirvió para que el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa huyera.

“El Secretario de Seguridad Pública me informó, esta mañana, que fue ingresado al Penal de Pacho Viejo, el ciudadano Flavino Ríos Alvarado, como consecuencia de una orden de aprensión, girada por un juez, que se encuentra en ese reclusorio”.

Y agregó: “es una orden de aprensión que tiene como origen una denuncia que se presentó, vinculada, al uso de un helicóptero, que fue proporcionado, al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, para que se diera a la fuga. Es un hecho conocido por todos, y es un hecho que trasgrede la ley”.

Yunes Linares explicó que tiene el compromiso de no admitir impunidad en la entidad, por eso ya están detenidos el ex gobernador; el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez y en proceso Leonel Bustos, ex director del Seguro Popular.

Además, dijo que hay un clamor por la detención del exgobernador Javier Duarte de Ochoa y a todos los que fueron sus cómplices en el saqueo que sufrieron las arcas estatales.

“Nosotros estamos actuando con estricto apego a la ley y cumpliendo el compromiso de que no exista impunidad”, comentó.