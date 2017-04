Se amparan 62 ex funcionarios ligados a César Duarte

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que 62 ex funcionarios ligados al ex mandatario César Duarte han interpuesto solicitudes de amparo.

Apuntó que en algunos casos no existe una orden de aprehensión, pero por temor recurrieron a la justicia federal.

“Nosotros no hemos confirmado que se trate de las personas que están amparadas, al contrario, nos han requerido los jueces información y nosotros hemos señalado que no existen investigaciones sobre varios de ellos; entonces, los jueces también han determinado no conceder la suspensión toda vez que no existe una orden de aprehensión contra varios de ellos”, sostuvo.