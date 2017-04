Flavino Ríos continuará proceso fuera de prisión: Yunes

Flavino Ríos Alvarado, ex gobernador interino de Veracruz, continuará su proceso en libertad, pues recientemente fue operado. El ex gobernador interino fue detenido el 2 de marzo pasado, acusado de facilitar un helicóptero para la fuga de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de la entidad.

“Una juez resolvió que debe de estar fuera de prisión por condiciones de salud y eso lo permite el nuevo Sistema de Justicia Penal”, confirmó Miguel Ángel Yunes Linares, actual gobernador de Veracruz, en declaraciones a los medios presentes en la ceremonia de bienvenida a los 400 integrantes de la Policía Militar.

“No hay ningún pacto. Yo no pacto la ley. Soy un hombre recto y he actuado con rectitud”, aseguró Yunes Linares.

El pasado 19 de marzo, Flavino Ríos fue ingresado a un hospital privado.

Tras esta operación, Flavino Ríos continuará el proceso en su contra con un arresto domiciliario. De acuerdo con información del semanario “Proceso”, su defensa depositó una fianza y el pasaporte del priísta para evitar “suspicacias” de que pueda darse a la fuga.

Bienvenida a la Policia Militar en Veracruz https://t.co/DKN1bWE5Mb — Miguel Ángel Yunes (@YoconYunes) April 11, 2017

Flavino Ríos y su posible implicación en la fuga de Javier Duarte

El ex mandatario había sido sentenciado a seis meses de prisión preventiva por la comisión de diversos delitos relacionados con la fuga de Duarte, entre ellos, encubrimiento y tráfico de influencias.

