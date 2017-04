Ratifican un año de prisión preventiva a ex secretario de Finanzas de Duarte

El Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Séptimo Circuito ratificó la decisión de un juez federal de negar el amparo el ex secretario de Finanzas del estado de Veracruz, Mauricio Audirac Murillo, quien deberá seguir su proceso en prisión preventiva hasta que se dicte sentencia definitiva.

Hace una semana recibió prisión preventiva como medida cautelar por parte de la jueza de control Alma Sosa Jiménez, por los delitos de abuso de poder, tráfico de influencias, peculado e incumplimiento de un deber legal.

El ex funcionario es acusado de presunto desvío de fondos por la desaparición de dos mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en ese estado durante el ejercicio fiscal 2014.

Este lunes el ex funcionario señaló al ex subsecretario de Egresos Carlos Aguirre y al ex tesorero y actual diputado Tarek Abdalá, de ser quienes realizaron el desvío de 220 millones en la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

De acuerdo con XEU Noticias, Audirac dijo que la petición de transferencia de recursos de la CAEV a la Sefiplan era solo de remanentes de los programas federales, como lo establece la ley; dijo que Tarek Abdalá y Carlos Aguirre incumplieron por no devolver el dinero y advirtió que si los recursos fueron utilizados para otro fin es culpa de ellos.

Luego de ratificar esta sentencia Audirac Murillo fue trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pacho Viejo.

