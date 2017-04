Galileos y sobrina de Gordillo entre las agrupaciones aprobadas por el INE

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) validó este martes nueve de las 11 asociaciones que solicitaron el registro como Agrupaciones Políticas Nacionales (APN), las cuales podrán participar en las elecciones de 2018 si logran acuerdos con algún partido o coalición.

Dentro de las que destacan son: La Meta es un México Blanco y la Iniciativa Galileos. En la primera la presidenta ejecutiva del órgano directivo es Érika Hernández Gordillo, sobrina de la ex líder magisterial, Elba Esther Gordillo, mientras que la segunda es liderada por el diputado federal Guadalupe Acosta Naranjo y el ex diputado Fernando Belaunzarán, ambos ex integrantes de la corriente perredista Nueva Izquierda.

De acuerdo con el diario Reforma, La Meta es un México Blanco tiene presencia en 25 estados del país y cuenta con delegaciones estatales en Campeche, Durango, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Veracruz; en esta última tendrán su sede nacional.

Érika Hernández Gordillo fue diputada local en Morelos por el Partido Nueva Alianza (Panal), el cual fue fundado por Elba Esther Gordillo en 2005.

Las demás organizaciones que obtuvieron su registro son: Vamos Juntos, Confío en México, Comité Organizador Político Migrante Mexicano, Misión Esperanza, Alianza Mexicana Alternativa, Fuerza Migrante y Frente Humanista en Movimiento.

¿Cómo funcionan las Agrupaciones Políticas Nacionales?

El INE recordó que la APN no son un partido político, pero pueden participar sólo en procesos electorales federales mediante acuerdos con un instituto político o coalición.

Las organizaciones deben contar con un mínimo de cinco mil afiliados, un órgano directivo de carácter nacional, delegaciones en al menos siete entidades federativas y documentos básicos (Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos).

