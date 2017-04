Osorio Chong exige respeto a resultados e instituciones electorales

Quienes no respetan los resultados electorales que no les favorecen crean ambientes difíciles que luego de los comicios no alientan al desarrollo, sino solo la división y el encono, señaló el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Al inaugurar en Tlaxcala el Congreso Nacional de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, el responsable de la política interior señaló que la ley está por encima de caprichos personales y liderazgos que llevan al país al retroceso.

Desde Tlaxcala, con integrantes de Tribunales y Salas Electorales de todo el país. https://t.co/YUEpjvucky — Miguel A.OsorioChong (@osoriochong) April 20, 2017

Las controversias entre partidos y autoridades son naturales en una sociedad plural como la mexicana, pero “todavía escuchamos voces, increíblemente, de aquellos que no reconocen a las instituciones del Estado Mexicano”.

“A quienes se encuentran en esta circunstancia de rechazo y de no saber que las instituciones son producto del esfuerzo todos los mexicanos, debe aplicarse siempre la ley, porque esta debe estar por encima de caprichos personales y liderazgos que llevan al fracaso y al retroceso”.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que una democracia eficaz protege y alienta el ejercicio de las libertades y garantiza el respeto de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Lo más visto en Publimetro TV: