Tarek Abdala asegura no recordar orden para desviar recursos

El diputado Tarek Abdala, ex tesorero de Javier Duarte, desconoció la llamada y reuniones donde presuntamente pidió a diversos secretarios del gobierno de Veracruz desviar recursos públicos.

Luego de asistir al salón del pleno de la Cámara de Diputados donde se discutió la propuesta sobre delfinarios, el legislador priista aseguró no recordar los encuentros donde solicitó el desvío.

“No recuerdo la reunión, no recuerdo la llamada, y aun así no puedo hacer comentarios porque no conozco el expediente”, aseguró Abdala.