Perredistas realizan "cadena humana" contra Trump en Reforma

El Movimiento Nacional por la Esperanza, liderado por Dolores Padierna y René Bejarano, realizó la tarde de este sábado una cadena humana a lo largo de Paseo de la Reforma en protesta por las políticas antinmigrantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los perredistas, que también se manifestaron en contra del incremento al precio de las gasolinas, se dieron cita en el Ángel de la Independencia para después realizar la cadena en Reforma y culminar frente a la embajada de EU.

“Estamos defendiendo a los migrantes, estamos diciendo a Donald Trump no al muro, no a la criminalización de los migrantes, no a sus políticas fascistas”, señaló la también coordinadora de la bancada del PRD en el Senado.