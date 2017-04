Negociación básica del TLCAN será a mediados de 2018

Thomas Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, adelantó que será a mediados de 2018 cuando se llegue a un acuerdo básico del Tratado de Libre Comercio entre las tres naciones.

El representante de los empresarios estadounidenses afirmó para Reuters que el gobierno de Donald Trump tiene un enfoque “constructivo” sobre las negociaciones de este tratado y que buscará enmendar las deficiencias del mismo.

Esta información es un aliciente para todos los empresarios que están preocupados por la promesa de Trump de eliminar este pacto comercial.

Donohue añadió que tras bambalinas hay todo un proceso contructuctivo para hacer grandes cambios al TLCAN.

El jefe del mayor Lobby de empresarios de la Unión Americana se reunió este lunes con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en México.

It's our responsibility to let know leaders and government the importance of US and Mexico relation and preserve NAFTA @USChamber pic.twitter.com/gYOZwQDF0n

— American Chamber Mx (@AmChamMexico) April 24, 2017