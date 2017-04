“Cuando tomes no tuitees”,  Moreira responde a Calderón

Luego de los mensajes publicado por el ex presidente Felipe Calderón en Twitter, donde aseguraba que el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, aún tenía averiguaciones por hechos delictivos, éste le contesto y le pidió al ex presidente cuidar sus palabras.

Eres un malandro, borracho y asesino, eso es lo que eres tú”, dice Moreira

Y es que, este domingo el expresidente de México, publicó en sus redes sociales una serie de “tuis” donde aseguraba que el ex gobernador de Coahuila aún tenía varias investigaciones pendientes, y que su gobierno en ningún momento lo había exonerado de los cargo imputados.

En un video subido a su cuenta de Facebook, el ex dirigente del PRI le pidió a Calderón “no tomar cuando tuitee”, además lo acusó de haberse “robado” la presidencia.

“Ya no tomes, bueno no puedo pedirte eso. Ya no tuitees tarugadas”.

Moreira también aseguró que la PGR lo ha exonerado de todas las cosas por las que le acusaron, por lo que sus acusaciones no tienen fundamento.

“Me acusaron de todo y de todo salí inocente” añadió Moreira.

Acerca del tema de la deuda pública de Coahuila del cual también lo acusó Calderón, el ex mandatario estatal aseguró que el panista era el culpable de esa deuda “por ese odio” que le tenía.

Con información de El Universal y Sin Embargo

