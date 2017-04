AMLO acusa a Yunes de poner trampa a Eva Cadena

El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusó al gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares de orquestar la entrega de medio millón de pesos a la candidata de Morena por Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena.

Por medio de un video difundido por su cuenta de Facebook, AMLO asegura que Yunes y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong mandaron a un grupo de personas a grabar a Cadena mientras recibía 500 mil pesos.

“Los operadores están atacándonos, están muy preocupados por el crecimiento de Morena, por eso detuvieron a Javier Duarte y tratan de ligarnos sobre que nos dio dinero. Ahora Yunes mandó a un grupo de personas a darle dinero a nuestra candidata en Las Choapas, para grabarla, todo esto de acuerdo con Chong”.

Por este acto, Obrador informó que Cadena ya fue destituida como candidata y está en proceso de expulsión de su partido. Además, afirmó que “vienen ataques, difamaciones y calumnias aún más fuertes y peligrosas en nuestra contra, esto apenas está comenzando”.

Caso Odebrecht-OHL

López Obrador aseguró que el ex presidente Felipe Calderón y el actual mandatario Enrique Peña Nieto dieron contratos millonarios a la empresa brasileña Odebrecht, la cual dio sobornos a altos funcionarios mexicanos por más de 10 millones de dólares.

“Desde el gobierno de Calderón a esta empresa brasileña le dieron contratos millonarios, lo mismo hizo Peña, detienen al dueño de esta empresa y al estilo estadounidense le dicen si cantas y sueltas la sopa te bajamos la pena y el señor dio a conocer acerca de los sobornos que entregaba a los altos funcionarios de los gobiernos del mundo y en esa confesión está la declaración de que Odebrecht dio sobornos en México por más de diez millones de dólares”.

Señaló que en esas confesiones se acusa a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, de recibir un soborno por cinco millones de dólares, y aseguró que diputados del PRI y del PAN ya elaboraron el anteproyecto para exonerar al ex funcionario.

“Por eso ayer hubo mucho ruido con de nuestro video y los billullos esos que mandó Yunes para comprarme, 500 mil pesotes”, indicó.

Apuntó que para desviar la atención el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, llamó a “una rueda de prensa porque me van a denunciar por lo que mandó Yunes”

“El rey de los taxistas que también está metido en el asunto de OHL, el presidente del PRI (Enrique Ochoa Reza) llamó a una conferencia de prensa, ahí estaba la sobrina de Calos Salinas a su lado, que es la secretaria del PRI, (Claudia Ruiz Massieu), el que fue el gobernador del Estado de México, una finísima persona, que ahora es el líder del PRI en la Cámara de Diputados, y del otro lado (Emilio) Gamboa (…) me van a denunciar por lo que me mandó Yunes”, y precisó que “en realidad no quieren que se sepa lo de Lozoya que apareció poco en los medios de comunicación”.

Aquí el video: