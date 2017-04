Autoridades de Guanajuato encuentran muerto a niño que cayó en pozo

Elementos de emergencia y rescate encontraron muerto a Héctor, el niño de 3 años de edad que cayó a un pozo de 80 metros de profundidad, en Villagrán, Guanajuato

“Que me ayuden a sacar a mi hijo, ya va a cumplir cinco días ahí, ojalá y ya me lo entreguen, es lo que les pido que me ayuden a sacarlo a mi niño de ahí, ya no soporto ya más sin mi niño”, expresó la mamá del pequeño, Alma Cecilia Arellano.