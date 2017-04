Destaca Del Mazo con propuestas en el debate

Alfredo Del Mazo, candidato del Revolucionario Institucional, Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, fue declarado por su partido como el ganador el primer debate entre candidatos a la gubernatura del Estado de México.

En el encuentro destacó que mantendrá y aumentará los programas sociales, establecerá el Salario Rosa para amas de casa que más lo necesitan, y será firme para combatir la inseguridad, para devolver la tranquilidad a las familias mexiquenses.

Afirmó que en este proceso electoral es fundamental no equivocarse, pues no se puede dejar al Estado de México en manos de quien no lo conoce o de alguien que no puede tomar sus propias decisiones.

Seguridad

En materia de Seguridad Pública, aseveró que personalmente estará atento y a cargo de la seguridad de los mexiquenses en el transporte público, con botones de pánico y cámaras de videovigilancia en los autobuses de las principales rutas; además, propuso la construcción de tres nuevas líneas del Mexibús y dos del Mexicable, sistemas de transporte que han demostrado ser completamente seguros.

También se comprometió a transformar a la Policía y hacerla más confiable, a través de su depuración y poniendo fin a la complicidad entre criminales y policías, así como mejorar los salarios de los elementos, apoyarlos con becas y viviendas, que hagan que sus hijos se sientan orgullosos de ellos.

El abanderado priista anunció además la creación de dos nuevos centros de videovigilancia, conocidos como C5, duplicar las cámaras de monitoreo en las calles, aumentar el número de Ministerios Públicos, fortalecerlos y capacitarlos para que los delincuentes no salgan libres, además de vigilarlos, pues “no debemos dejar que los MP sean parte de la corrupción”.

Del Mazo enfatizó que la alternancia no es sinónimo de mejoramiento de la seguridad. Citó como ejemplo que, en robo a casa habitación con violencia, durante el primer trimestre de 2017 con respecto al 2016, en Naucalpan aumentó 180%, en Texcoco 100% y en Nezahualcóyotl 316%.

Abundó que para fortalecer el combate al feminicidio, construirá un Centro de Justicia para las Mujeres en cada municipio con alerta de violencia de género, fortalecerá la Fiscalía Especializada en Atención en Atención a Delitos contra las Mujeres, y facilitará la denuncia, a través de Ministerios Públicos Móviles especiales para ellas.

Combate a la corrupción

En el tema de corrupción, dijo que “el problema son los gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos corruptos de todos los partidos políticos, que se han robado el dinero de la gente”.

Por ello, aseguró que va a encarcelar a los corruptos y sus cómplices, y va a eliminar el fuero a todos los servidores públicos y fortalecerá el uso de tecnología para los trámites ante el gobierno, para hacerlos más eficientes, más rápidos y más transparentes.

Desarrollo social

Por otra parte, al hablar de desarrollo social, el candidato de coalición anunció que los programas sociales se van a mantener los que hoy benefician a los mexiquenses, y los aumentará.

Garantizó el abasto de medicamentos, médicos y enfermeras suficientes y mejor capacitados; en este sentido, se comprometió a mantener abiertos los centros de salud los siete días de la semana, y a ampliar los tratamientos gratuitos de cáncer de mama y cérvicouterino.

Duplicar el número de becas, triplicar las becas al extranjero y otorgar becas para el transporte público; mientras que, para combatir el hambre, duplicará el número de canastas alimentarias y comedores comunitarios, además de que todos los adultos mayores recibirán una pensión.

Afirmó que será el gobernador de las mujeres, para quienes creará el Salario Rosa, que será un sueldo para reconocer, por primera vez en México, el trabajo, la entrega y dedicación de medio millón de amas de casa que más lo necesitan.