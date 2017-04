Morena denuncia ante la Fepade a su ex candidata Eva Cadena

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) interpuso ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) una denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito contra su ex candidata a la alcaldía de Las Choapas, Eva Cadena.

La denuncia se suscita a un día de que la ex candidata fuera expuesta en un video recibiendo medio millón de pesos para el líder del partido Andrés Manuel López Obrador.

A nombre de Horacio Duarte Olivares, representante propietario del partido Morena, se presentó la denuncia en contra de Cadena por los hechos ejercidos en agravio del partido y del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, López Obrador.

Los demandantes entregaron el video como prueba de la denuncia y se deslindaron jurídicamente de que este acto sea parte de los valores de Morena.

Por su parte la cuenta oficial en Twitter de Morena señaló que en su partido se tienen tres principios irrenunciables: no mentir, no robar y no traicionar.

