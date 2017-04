TLCAN debe modernizarse y no sustituirse, asegura Salinas de Gortari

Carlos Salinas de Gortari, ex presidente de México e impulsor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), indicó que las renegociaciones del instrumento internacional deben encaminarse a la modernización y no a la creación de un nuevo acuerdo comercial.

En entrevista para Imagen Televisión, el ex mandatario señaló que la postura del gobierno federal ha sido la correcta y manifestó que reestructurar en su totalidad el TLCAN sería complicado, pues sería como ‘reabrir una caja de pandora’.

“El tratado ya tiene 23 años funcionando. (…) Me parece que la iniciativa del gobierno ha sido muy inteligente, vamos a modernizar el tratado y no reabrirlo, que sería como una caja de pandora, porque entonces cada interés particular que resultó afectado querría recuperar su bien afectado y echaríamos a perder lo que han ganado los tres países”, aseguró Salinas de Gortari.