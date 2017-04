Eva Cadena no irá a prisión porque no cometió un delito grave: Fepade

El titular de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, señaló para Óscar Mario Beteta que la ex candidata de Morena, Eva Cadena, no irá a la cárcel ya que no cometió un delito grave.

Nieto afirmó que la Fiscalía no tiene facultades para dar prisión preventiva a quien cometa un delito electoral, como lo es el caso de Cadena quien recibió medio millón de pesos de manera ilícita para el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, la Fepade ya investiga a la ex candidata y sus vínculos con la interlocutora del videoescándalo, así como los supuestos recursos destinados para el presidente del partido.

De esta forma Nieto recalcó que de las denuncias ante la Fepade, ninguno de los culpables pisa la cárcel por el nuevo Sistema Penal Acusatorio que no considera como graves a los delitos electorales.

Por su parte Everardo Moreno, ex subprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR), señaló para José Cárdenas que no es válido hacer suposiciones sobre las sentencias jurídicas, que es necesario ser serios y tener autoridad moral para hablar y la diputada que recibió el dinero, “a mi juicio no cometió ningún delito”.

