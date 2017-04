Pide Javier Duarte a Guatemala, colchón, lámpara y convivir con reos

El ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte solicitó a las autoridades guatemaltecas, un colchón, un ventilador y una lámpara en su celda, además de reclamar que no tiene con quien platicar en la prisión de Matamoros donde está recluido desde el 16 de abril.

“Me encuentro aislado con los otros privados de la libertad. No se me permite hacer deporte y escasas veces he platicado con alguien”, argumentó en una carta fechada ayer y divulgada a través de las redes sociales.

El ex mandatario aseguró que su aislamiento fue por órdenes de la dirección del sistema penitenciario, aunque dijo que desconoce las causas del mismo.

“Escasas veces he conversado con alguien, por lo que yo he preguntado del por qué me encuentro en esas condiciones, y se me ha informado que esa es la orden por parte de la dirección del sistema penitenciario.