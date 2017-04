Teresa Castell acepta haber tenido cercanía con el PRI

La candidata independiente a la gubernatura del Estado de México, Teresa Castell, aceptó haberse tomado fotografías junto con varios priistas, sin embargo, subrayó que fue por su trabajo como líder de un organismo y no por tener una afinidad con ese partido político.

En entrevista con MVS, Castell dijo haber tenido cercanía con funcionarios del tricolor y con miembros de otros partidos hace tres años cuando fue presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en el Estado de México (AMMJE), y resaltó que la difusión de las imágenes es “guerra sucia” en su contra.

Además, por su cuenta de Twitter, la aspirante enfatizó que las imágenes donde sale con priistas no la convierten en uno de ellos.

“Como líder de un organismo de la sociedad civil me tomaron fotos con funcionarios de todos los partidos. Esto no me hace ser una de ellos”, escribió en su red social.