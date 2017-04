Diputados dejan en suspenso desafuero de ex tesorero de Javier Duarte, Tarek Abdalá

La sesión en la Cámara de Diputados que se llevaría a cabo el día de hoy a las 17:00 hrs para analizar el desafuero del ex tesorero de Javier Duarte y ahora diputado federal Tarek Abdalá Saad, fue pospuesto ante el argumento de que está amparado desde diciembre.

Fuentes de la Cámara de Diputados indicaron que el presidente de la Sección Instructora, Ricardo Ramírez Nieto, también del PRI, no presentará un dictamen, ya que la Fiscalía de Veracruz solicitó el desafuero a finales de enero mientras que el legislador duartista estaba amparado desde diciembre.

El amparo que el legislador veracruzano obtuvo es para evitar su detención por los delitos que le imputa la Fiscalía estatal, que son peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y desvío de recursos, que podrán dar 15 años de prisión.

En Veracruz, Abdalá ya está inhabilitado por el desvió de 320 millones de pesos, en tanto que la PGR lo investiga por ser parte de la red de desvíos de Javier Duarte pues, según la investigación, el ex tesorero solicitaba a las dependencias que regresaran su presupuesto para destinarlo a otra cosa.

Mientras que los coordinadores del PAN y del PRD, Marko Cortés, y Francisco Martínez Neri, adelantaron que ellos votarían a favor del desafuero, el líder de los priístas, César Camacho Quiroz, se dijo respetuoso de la legalidad.

“El PRI no tiene posiciones subjetivas ni de incriminación ni de exculpación”, insistió.

“El PRI reiterará su posición a favor de la legalidad, no adelantemos vísperas, nosotros estaremos en contra de la impunidad y también en contra de que se politice de la justicia”, sostuvo.

El diputado del PRD Omar Ortega, integrante de la Sección Instructora, consideró como insostenible y endeble el que no se pudiera discutir debido a que el priísta tiene un amparo.

“Carece de sentido jurídico y razón, son temas distintos, un amparo es para que no lo priven de su libertad y no tiene nada que ver con un proceso un proceso judicial, no existe ningún medio de defensa para parar el desafuero, son temas distintos, un tema es judicial, el otro es legislativo”, sostuvo.