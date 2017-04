Edil de Teloloapan, Guerrero huye en helicóptero tras ser amenazado

Ante amenazas de supuestos grupos de la delincuencia organizada el alcalde perredista de Teloloapan, Guerrero, Robel Patiño Urióstegui, huyó del municipio junto a su familia en un helicóptero el día de ayer, ante el temor de sufrir un atentado.

Hasta el momento ninguna autoridad fijado una postura sobre el caso, sin embargo, se conoce que el alcalde habría sido advertido de que atentarían en su contra, y la de su familia, por lo cual junto a su esposa e hijos salió del lugar resguardo por elementos del Ejército mexicano.

El día martes el alcalde perredista declaró que todos los presidentes municipales tenían temor de ser alcanzados por la violencia, y que ninguno salía tranquilo, incluso dijo que de haber conocido lo complicado del problema de la violencia nunca se hubiera postulado como presidente municipal.

“Todos los alcaldes tenemos miedo, no creo que exista un alcalde que salga muy tranquilo por la mañana, si yo me hubiera percatado de lo que pasaba yo no hubiera sido candidato a la presidencia municipal jamás. No me quiero reelegir, buscar la reelección no está en mi mente” , declaró.