Asegura Isidro Pastor que el INE le regresará su candidatura

El candidato independiente al Gobierno del Estado de México, Isidro Pastor, aseguró que es cuestión de horas para que la autoridad electoral le regrese la candidatura por el gobierno del estado.

“En unas horas me la deben estar regresando porque de la revisión que se hizo, que no debió hacerse porque estaba todo bien o está bien, no hay elementos para quitarme la candidatura de manera definitiva, nunca me la debieron haber suspendido”, dijo.