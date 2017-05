Violencia en Reynosa deja un muerto, 11 bloqueos y siete vehículos robados

Los enfrentamientos registrados en la ciudad de Reynosa desde la madrugada de este miércoles dejó como saldo un muerto, 11 bloqueos y 7 vehículos robados, informó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

A través de su cuenta de Twitter, la dependencia detalló que el deceso ocurrió en el fraccionamiento de Villa Florida.

“Hubo una persona fallecida en Villas de la Florida, 11 bloqueos , siete vehículos robados y daños por ponchallantas”, resaltó la Vocería.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado indicó que cuerpos de seguridad estatal y federal atienden la situación de violencia en Reynosa, la cual se desató por el enfrentamiento de dos grupos delictivos.

“No se debe minimizar pero se está lejos de toque de queda. Es confrontación de grupos delictivos”, señaló la dependencia en la red social.

Además, la Vocería señaló que aunque la situación es delicada no está fuera de control, por lo que pidió a la ciudadanía no viajar de noche, mantener comunicación con familiares y no exponerse a situaciones de riesgo.

El Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) anunció que ante la ola de violencia sesionará de manera urgente la tarde de este miércoles para reforzar las medidas de seguridad en Reynosa.

