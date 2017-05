Angélica Rivera inaugura Centro de Rehabilitación y Educación Especial en Morelos

La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional, Angélica Rivera de Peña y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, inauguraron el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) que brindará atención de tercer nivel a personas con discapacidad en el estado.

Durante la inauguración, Rivera de Peña manifestó su gratitud con todos los involucrados en el proyecto que beneficiará a 24 mil 640 personas al año y contará con uno de los modelos más completos para brindar servicio a personas con capacidades diferentes en el centro del país.

A su vez, el mandatario estatal destacó que con la apertura del CREE, se cierra un círculo virtuoso que, durante los últimos cinco años, ha dotado de infraestructura médica, camionetas adaptadas y tanques terapéuticos en beneficio de este sector de la población.

“La discapacidad, no impide acceder a la vida, y un modelo educativo que no incluye, no es un modelo que este sirviendo, porque solo trabaja con los que pueden, pero hay que trabajar con los que tienen dificultad, para que puedan, y ese es el concepto de educación especial”, apuntó el gobernador.