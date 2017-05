SiMeMatan, mujeres reaccionan a feminicidio en CU

El cadáver de Lesby apareció este miércoles dentro de Ciudad Universitaria ahorcado por el cable de una caseta telefónica, hallazgo que conmocionó a México y generó reacciones ante el manejo mediático del caso.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México activó el protocolo de feminicidio varias horas después de haber encontrado a la joven y este jueves, gracias al testimonio de su novio, logró identificarla.

El sujeto, quien aparentemente vivía con la víctima, aseguró que su novia no era estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de que tenía problemas con el alcohol y las drogas.

Cuando los medios comenzaron a replicar la información emitida por las autoridades, cientos de mujeres expresaron indignación ante lo que consideran, intenta minimizar el crimen.

A través del hashtag #SiMeMatan, las usuarias de redes sociales compartieron lo que piensan que dirían de ellas si las asesinaran.

#SiMeMatan sepan que no cuento con un trabajo fijo y me emborracho ocasionalmente.

#SiMeMatan : Me encanta la fiesta, tardé diez años en titularme y nunca me gustó ir a misa. Le debo al banco y tengo demasiados gatos.

#SiMeMatan, sepan que he tenido relaciones antes de casarme, a veces me voy de fiesta con mis amigas y no he hecho mi declaración anual.

— Alejandra Arévalo (@soy_sputnik) May 4, 2017