Padre Solalinde entrega propuesta sobre migrantes y respalda a Delfina

El padre y activista Alejandro Solalinde entregó a la candidata de Morena al Estado de México, Delfina Gómez Álvarez una propuesta sobre atención integral a migrantes.

Durante un mitin de Gómez Álvarez, el religioso mencionó que se trata de una parte de la iniciativa, la cual podrían discutir una vez que asuma el cargo de gobernadora, en caso de ganar la elección del 4 de junio próximo.

“Le vengo a entregar simbólicamente el proyecto para los migrantes a reserva de que cuando usted, pues ya tenga su ejercicio como gobernadora, me pueda escuchar y podamos hablar más en concreto de este proyecto”, manifestó.

Solalinde aclaró que no habló a nombre de la iglesia católica, sino en calidad “de ciudadano y cristiano”, y aprovechó para mostrar su respaldo hacia la candidata, quien ha sido señalada por presuntos desvíos de recursos durante su administración como alcaldesa de Texcoco.

“Quiero expresarle mi respeto porque es una persona fuerte, una persona sólida, de palabra, yo tuve el gusto de conocerla en Texcoco, mi tierra, yo soy mexiquense y vengo no como sacerdote, yo no represento en este momento a la iglesia católica”, expresó ante simpatizantes de Morena en Ixtapaluca.

El activista en favor de los migrantes abundó que:

“Dios está de acuerdo con la democracia, dios quiere la democracia no quiere las dictaduras disfrazadas, no las quiere, no quiere más corrupción ni más impunidad”.

Además llamó a los mexiquenses a votar y no tener miedo ni vender el sufragio, “que Dios ha confiado mucho en las mujeres por haberles dejado la maternidad”.

“Aprovecho para entregarle a la maestra este documento, pero también decirles que todos los mexiquenses, todas las mexiquenses que salgan a votar, que no vendan su voto, porque desgraciadamente este sistema ha sabido a administrar la pobreza y ha sabido sacar raja de los pobres para seguir perpetuando la corrupción y la impunidad”, dijo el miércoles por la noche.

En tanto, Delfina Gómez agradeció al sacerdote la propuesta y dijo que la recibía como otros proyectos que le dado diferentes ciudadanos.

Solalinde a favor de Morena

Alejandro Solalinde también compartió ayer un video a través de su cuenta de Twiiter (@padresolalinde), en el cual asegura que Morena y el líder nacional del partido, Andrés Manuel López Obrador, son la única opción para que el país tenga un cambio.

El sacerdote consideró que quienes elijan a Morena abonan a que no ocurra un estallido social o una revolución armada.

“Tenemos que acordarnos que Morena no es una oportunidad más, es la única oportunidad que México tiene para no caer en un estallido social, en una revolución armada, tenemos que aprovechar esta oportunidad y ser muy cuidadosos, no defraudar a la ciudadanía fallando a Morena, fallándole a López Obrador, fallándole a Cristo y fallándole a México”, puntualizó.

La grabación fue hecha por un representante morenista en California, Estados Unidos.

Mensaje a promotores del cambio en México

