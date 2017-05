Juicio contra

El juez Brian Cogan de la Corte Federal del distrito este de Nueva York fijó para el 16 de abril de 2018 el inicio del juicio en contra del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, y calculó que el proceso se prolongaría entre dos y tres meses.

En una sesión que se extendió durante más de una hora, Cogan también fijó para el 15 de agosto de este año la próxima comparecencia del caso. Las fechas, aclaró, son tentativas.

La corte de Brooklyn donde se celebró la comparecencia fue objeto de fuertes medidas de seguridad que implicaron el bloqueo de las avenidas aledañas para recibir a Guzmán y para cuando fue retirado de los tribunales.

Emma Coronel, Chapo's wife & US-citizen, leaves court. Judge yesterday denied her visitation rights. Lawyer said she was "sad" pic.twitter.com/Wh0UE5IRHj

— Harriet Alexander (@h_alexander) May 5, 2017