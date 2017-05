PRD convoca a la unidad de izquierdas en su 28 aniversario

A 28 años de creación del PRD, su dirigencia nacional planteó la importancia de construir una gran corriente con la unidad de todas las izquierdas.

Durante los festejos de su aniversario en el Hemiciclo a Juárez, su presidenta nacional, Alejandra Barrales Magdaleno, señaló que insistirán en la creación de un frente amplio ciudadano, donde fuerzas de oposición coincidan y generen una alternativa de gobierno.

Precisó que tienen muy claro el papel que debe jugar el PRD en este año de proceso electoral y en el 2018, porque es importante que se tenga claridad en el proyecto que se ofrece a la gente y la ruta que plantea el sol Azteca es que se requiere crear una mayoría diferente que permita materializar ese proyecto y decidir al candidato que pueda encabezarlo.

En ese sentido, confió en lograr una alianza con todos los partidos de oposición, que se logre definir un proyecto, y que se pongan de acuerdo posteriormente en quien puede ser el candidato, “todos los partidos de oposición caben en la posibilidad de construir juntos un modelo, una alternativa para el país”.

En el evento, donde asistieron el ex dirigente perredista, Carlos Navarrete; la fundadora del PRD, Ifigenia Martínez; el líder del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores; la líder perredista recordó que su dirigencia concluirá en octubre de este año, y se preparan para el relevo, pero se busca que vaya acorde con los procesos electorales que se viven.

Tras hacer un recuento del trabajo del partido, invitó a la militancia a reflexionar y pensar qué sucedería en el país si el PRD no existiera desde hace 28 años, por lo que es importante trabajar por un relevo generacional que permita dar energía y fuerza a este instituto político.

“Nuestra fortaleza es que, no somos el partido de una persona, no somos el partido de una corriente, no somos el partido de unas siglas, somos el partido de la gente, esa es la fortaleza del PRD y ese debe ser nuestro gran orgullo”, agregó Barrales Magdaleno.