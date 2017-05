De nuevo sólo una representante independiente en el debate del Edomex

El segundo debate oficial entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México se llevará a cabo el martes 9 de mayo próximo, y sólo hay una independiente entre los seis candidatos.

En su momento, 10 mexiquenses buscaron la vía independiente para contender, de los cuales ocho estuvieron en la última fase del registro ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), pero sólo pasaron dos: Teresa Castell de Oro Palacio e Isidro Pastor Medrano.

Sin embargo, el 28 de abril pasado, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) retiró la candidatura a Pastor Medrano, debido a que detectó inconsistencias en las firmas presentadas para avalar el respaldo ciudadano, el cual debía ser mínimo de 1.5% de lista nominal mexiquense.

Después de que IEEM revisara nuevamente la documentación presentada por Pastor, el 2 de mayo pasado el órgano electoral decidió no validar el registro del ex priista, quien emprendió una huelga de hambre en demanda de que reactivara su candidatura.

De esta forma, Teresa Castell quedó como la única candidata bajo la figura independiente en la contienda, y a tercera mujer que busca la gubernatura mexiquense, frente a Josefina Vázquez Mota (PAN) y Delfina Gómez Álvarez (Morena).

Los otros tres contendientes son Alfredo del Mazo (PRI-PVEM-Panal-PES), Juan Zepeda Hernández (PRD) y Óscar González Yáñez (PT).

El registro de Teresa Castell fue avalado por el IEEM con un respaldo 550 mil firmas, con lo que también se ubicó como la primera mujer mexiquense en contender por la gubernatura del Estado de México con una candidatura ciudadana.

Estrategia independiente

En una entrevista con Publimetro, la también originaria Monterrey Nuevo Léon y ahora habitante del municipio mexiquense de Lerma, consideró que es una contienda fácil porque los ciudadanos están hartos de los partidos políticos.

El 5 de abril, a dos días de iniciar la campaña, Teresa Castell presentó una denuncia contra su contrincate de Morena, por el presunto desvió de 440 mil pesos como bono o finiquito, que Delfina Gómez Álvarez se adjudicó como presidenta municipal de Texcoco.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estadode México refiere que Delfina Gómez se adjudicó dos “gratificaciones extraordinarias”, por más de 200 mil pesos, una el 16 de enero de 2015, y la otra el 31 de marzo del mismo año, con lo que viola la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El debate

El segundo debate durará 90 minutos, se llevará a cabo en la Sala de Sesiones del Consejo General del IEEM y tendrá como moderadora a Rina Mussali Galante, quien ha sido conductora del Canal del Congreso y el Canal Iberoamericano.

Los temas a tratar serán: economía y empleo, desarrollo sustentable y salud, y educación, por el formato será el mismo del primero.

De acuerdo al sorteo, Josefina Vázquez inicia la ronda de las prestaciones, seguida Alfredo del Mazo, Teresa Castell, Delfina Gómez, Juan Zepeda y Óscar Yáñez.

Será transmitido en vivo a través del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense (por televisión en señal abierta 34.1, SKY 154, Izzi 134, Totalplay 146, Megacable 134, Cablecom 145 y por Internet en la dirección radioytvmexiquense.mx.

Por radio en XEGEM 1600 AM valle de Toluca; XETUL 1080 AM Valle de México; XHGEM 91.7 FM Metepec; ZHZUM 88.5 FM Zumpango; XHMEC 91.7 Amecameca; XHVAL 104.5 FM Valle de Bravo, y las repetidoras XETEJ 125 AM Tejupilco y XHATL 105,5 FM Atlacomulco) y también en la página electrónica y redes sociales del IEEM: www.ieem.org.mx, Facebook Live, Youtube y Twitter @IEEM_MX.