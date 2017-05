PRD no aceptará "chantajes" de AMLO rumbo al 2018: Secretaria General

Después de que Andrés Manuel López Obrador condicionara una alianza entre las izquierdas a que declinen a favor de los candidatos de Morena, el PRD indicó que no aceptará “chantajes” rumbo a las elecciones de 2018.

La secretaria general del partido, Beatriz Mojica, señaló que el planteamiento es poco serio que solo forma parte de la estrategia mediática del tabasqueño.

Manifestó que no se tomará como una propuesta formal por parte de la dirigencia nacional del PRD y recordó que desde antes que iniciaran las campañas, intentaron acercarse a Morena para una eventual alianza, pero no hubo respuesta.

“Andrés Manuel es presidente de un partido. Nosotros mantenemos comunicación y estamos abiertos a todos los partidos, pero hasta este momento no hemos recibido su petición directamente para revisar las alianzas a 2018. Por lo tanto no podemos tener una postura en torno a estrategias y declaraciones mediáticas, me parece que es poco serio”, dijo la perredista al medio Milenio.