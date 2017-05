Así llegan los candidatos al segundo debate por el Edomex

Este martes 9 de mayo se llevará a cabo el segundo debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), entre seis candidatos a la gubernatura estatal.

Al inicio de la campaña había siete contendientes, pero al independiente Isidro Pastor el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) se le suspendió el registro, debido a que la autoridad electoral estatal no corroboró la información contenida en las 129 cajas presentadas con firmas para respaldar su registro, por lo que Teresa Castell es la única cantidad independiente que se mantiene en la pelea.

Cabe destacar que la distancia entre los candidatos que llegan a este segundo debate se ha acortado e incluso algunos candidatos han remontando posiciones en los últimos días.

Alfredo del Mazo Maza (PRI-PVEM-Panal-PES),

Encuestas dadas a conocer por diversos medios de comunicación dan el primer lugar al priista Alfredo del Mazo con un promedio del 22% de votos a favor perdiendo casi medio punto porcentuales en comparación con el 22.5% que tenía en el primer debate

Voy a resolver la inseguridad y el desempleo; los mexiquenses tenemos el potencial para solucionar los retos pendientes y lo vamos a hacer. pic.twitter.com/hNPvc5bR4H — Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) May 8, 2017

Josefina Vázquez Mota (PAN)

La panista ha sido quien peor la ha pasado en los últimos días pasando del tercer al cuarto lugar en las preferencias electorales con un promedio del 14.30% de aceptación, bajando más de 5 puntos porcentuales en comparación con el 21.4%, siendo superada por el candidato del PRD Juan Zepeda.

Sintoniza el segundo debate de candidatos en https://t.co/vNuxbzfG9P y compara propuestas. Ha llegado el momento: ¡vamos a sacar al PRI! pic.twitter.com/z4qRKk0Nix — JosefinaVázquezMota (@JosefinaVM) May 8, 2017

Delfina Gómez Álvarez (Morena)

La candidata de Morena ocupa la segunda posición ubicándose muy cerca del candidato del PRI Alfredo del Mazo, superándolo incluso en algunas encuestas.

Con un promedio del 22%, la maestra Delfina subió alrededor de un punto porcentual y superando a Josefina Vázquez Mota del PAN y a Juan Zepeda del PRD.

Este repunte es a pesar de las acusaciones que se han hecho en los últimos días en contra de todo el partido Morena.

Sin embargo, la encuesta realizada por Consulta Mitofsky pone a la candidata de Morena por encima del priista.

Ustedes son el corazón y el motor que da vida a la transformación verdadera. #LaEsperanzaSeVota pic.twitter.com/IFKliGSEj8 — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 8, 2017

Juan Zepeda Hernández (PRD)

El perredista Juan Zepeda es quien más ha repuntado en los últimos días de cara al segundo debate.

El ex edil de Nezahualcóyotl ocupa la tercer posición, arriba de la panista Vázquez Mota con un promedio del 14.41% de las preferencias, cifra muy superior al 9.1%, que tenía en el debate pasado.

Las encuestas me colocan en un claro ascenso entre los votantes. Tenemos las propuestas más fuertes y consolidadas. #JuanZepedaSíPuede pic.twitter.com/T9uIK5phke — Juan Zepeda (@JuanZepeda_) May 8, 2017

Teresa Castell (Independiente)

La candidata Teresa Castell se ubica por el momento en el quinto lugar siendo está la única independiente que se mantiene en la contienda.

A los políticos no les ha importado crear políticas medioambientales, no les importan las próximas generaciones. #BastaDeQueTeIgnoren pic.twitter.com/4YpMou5Q59 — Teresa Castell (@teresacastellmx) May 8, 2017

Óscar González Yáñez (PT)

En el último lugar de esta lista se encuentra en último lugar de esta lista buscando remontar algunas posiciones.

Esta es mi respuesta a #AMLO. Lo espero el lunes si realmente quiere la unidad de la izquierda. pic.twitter.com/ihWBThWJWP — Oscar González Yáñez (@OscarGonzalezYa) May 7, 2017

Así será en segundo el debate

El segundo debate durará 90 minutos, se llevará a cabo en la Sala de Sesiones del Consejo General del IEEM y tendrá como moderadora a Rina Mussali Galante, quien ha sido conductora del Canal del Congreso y el Canal Iberoamericano.

Los temas a tratar serán: economía y empleo, desarrollo sustentable y salud, y educación, por el formato será el mismo del primero.

De acuerdo al sorteo, Josefina Vázquez inicia la ronda de las prestaciones, seguida Alfredo del Mazo, Teresa Castell, Delfina Gómez, Juan Zepeda y Óscar Yáñez.

Será transmitido en vivo a través del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense (por televisión en señal abierta 34.1, SKY 154, Izzi 134, Totalplay 146, Megacable 134, Cablecom 145 y por Internet en la dirección radioytvmexiquense.mx.

Por radio en XEGEM 1600 AM valle de Toluca; XETUL 1080 AM Valle de México; XHGEM 91.7 FM Metepec; ZHZUM 88.5 FM Zumpango; XHMEC 91.7 Amecameca; XHVAL 104.5 FM Valle de Bravo, y las repetidoras XETEJ 125 AM Tejupilco y XHATL 105,5 FM Atlacomulco) y también en la página electrónica y redes sociales del IEEM: www.ieem.org.mx, Facebook Live, Youtube y Twitter @IEEM_MX.

