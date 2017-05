Romero Hicks se destapa como candidato del PAN  a la presidencia

El senador Juan Carlos Romero Hicks confirmó este lunes sus intenciones de ser el candidato del PAN para la carrera presidencial de 2018.

“En el PAN la línea es no dar línea, lo que tenemos que hacer es mostrar motivación de cara y de frente al país. Me he preparado toda la vida y hoy estamos anunciando que cuando el partido convoque a su proceso de elecciones nos estamos apuntando con mucho gusto.