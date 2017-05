“Sereno moreno”, responde Zepeda a López Obrador

“Sereno moreno”, fue la respuesta que dio el candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda Hernández a Andrés Manuel López Obrador, ante el ultimátum del tabasqueño para que los partidos de izquierda declinen en favor de Morena.

En conferencia de prensa, Zepeda Hernández dijo que no tiene planes de declinar en favor de ningún partido en el Estado de México y menos ahora que las encuestas lo colocan hasta con 15% d ellas preferencias electorales.

El domingo pasado, el líder nacional del Morena, Andrés Manuel López Obrador emplazó a los partidos de izquierda –PRD-PT y MC– a declinar en favor de su partido en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, entidades donde hay procesos electorales.

De lo contrario, advirtió. López Obrador, no habrá un pacto de unidad de las izquierdas en la elección presidencial de 2018, con el fin de que el PRI no gane por segunda vez el proceso.

En este sentido, Juan Zepeda expresó:

Al ser cuestionado acerca de que no declinar por Morena lo convierte en el responsable de que las izquierdas gobiernen el Estado de México, añadió que el PRD buscó hacer un pacto con Morena en la entidad, pero no aceptó.

“No hubo voluntad del otro lado y ahora a mi que no me quieran cargar el muertito, no lo vamos a acepta”, reviró el candidato en el encuentro con medios en el municipio de Nezahualcóyotl.