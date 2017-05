Apoyar a Delfina es votar por Gordillo: Vázquez Mota

La candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, señaló que votar por Delfina Gómez en los próximos comicios sería votar por la ex líder sindical Elba Esther Gordillo.

Las declaraciones ocurren luego de que el ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rafael Ochoa Guzmán, llamara a los maestros mexiquenses a votar por la candidata de Morena, pues asegura que Gordillo tiene una gran simpatía por Delfina Gómez porque es docente como ellos.

“Está participando ahora en el Estado de México como candidata Delfina, me decía la maestra Elba Esther: ‘Es maestra. ¿Por qué no haces un esfuerzo? Yo sé que tú ya no quieres mucho meterle a eso y dar la cara, pero ayúdenle, es maestra"”, se escucha decir al ex dirigente magisterial en un video en poder del diario Reforma.